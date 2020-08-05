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Общество

В России полностью восстановили железнодорожное сообщение с Калининградом

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России открывается для всех граждан страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако въезд был разрешен только людям с постоянной регистрацией в Калининградской области. Теперь это ограничение снято.

В этом же документе говорится о том, что иностранцы могут въехать в Россию для краткосрочных командировок без визы. «Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», - говорится в сообщении.

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