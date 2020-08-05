В Бежаницком районе изменился график вывоза мусора

17:07, 05 августа 2020, ПАИ

График вывоза мусора изменился в ряде деревень Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

В ряде сельских населенных пунктов Бежаницкого района изменился график вывоза ТКО. Отходы из контейнера, установленного в деревне Андрюшино, будут вывозить по средам 2 раза в месяц.

Каждый 2-й и 4-й понедельник услуга по вывозу ТКО будет оказываться в деревнях Аксеново, Бардово, Дорожково, Красное Иваньково и Махново.

Во 2-й и 4-й вторник мусоровозы будут приезжать за мешками с ТКО в деревни Турово, Дворцы, Аполье, Фишнево, Китово, Кунавино и Красное Солнце.

Каждую 2-ю и 4-ю среду будут забирать ТКО из деревень Ашево, Плессы, Добрывичи, Симаниха, Шилово, Уда и Ублиска.

2-я и 4-я пятница назначены днями вывоза отходов из деревень Заполье, Финьково, Гора, Юшковы Села, Сапрыгино, Хряпьево, Коскино-1, Коскино-2 и Федово.

В остальных населенных пунктах Бежаницкого района график вывоза ТКО останется прежним.