Три контейнера для ТКО установили в деревне Горнево

17:20, 05 августа 2020, ПАИ

В деревне Горнево установили три контейнера для ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Три контейнера для ТКО объемом 1,1 куб. м каждый установил региональный оператор в деревне Горнево Псковского района.

Ёмкости для отходов установлены на въезде, в середине и в конце населенного пункта. Вывоз отходов из указанных баков будет осуществляться каждую неделю по вторникам и субботам.

Всего с начала 2019 года «Экопром» установил в Псковской области порядка 11 тысяч контейнеров различного объема. Баки размещаются в местах накопления, определённых органами местного самоуправления и внесенных в соответствующий реестр.