Псковский ресторатор: Люди уходят из профессии

17:40, 05 августа 2020, ПАИ

«Это уже не кадровый голод, это уже блокада, которая не позволяет нам сегодня развиваться», - высказался псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов о ситуации, которая возникла в отрасли из-за пандемии коронавируса, в интервью «АиФ-Псков».

Одним из самых страшных последствий пандемии коронавируса для сферы общественного питания Андрей Филатов считает потерю персонала. «Это самое страшное, когда профессионалы меняют место работы, начинают учиться на любые рабочие профессии. Это невозвратно и, к сожалению, это надолго», - отметил собеседник.

Псковский ресторатор рассказал, что в Псковской области приходится закрывать многие проекты из-за того, что работать там больше некому.

О проблемах, к которым привела отрасль пандемия, читайте в интервью «АиФ-Псков» с Андреем Филатовым «Голодные игры: Псковский ресторатор рассказал о работе после пандемии».