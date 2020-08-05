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Общество

Псковский ресторатор: Общепит не может взять беспроцентный кредит, поскольку никто не смог сохранить персонал

Общепит не может взять кредит под ноль процентов, так как никто не смог сохранить персонал — это было обязательным условием. Об этом заявил псковский ресторатор Андрей Филатов в интервью газете «Аргументы и факты. Псков».

Андрей Филатов пояснил, что для того, чтобы взять кредит под 0%, необходимо, чтобы численность персонала не уменьшалась. Он подчеркнул, что люди «не могут жить на минимальную зарплату и те пособия, которые выдавала организация». «Наши сотрудники параллельно искали себе другие места трудоустройства», - отметил он.

«На онлайн-конференциях коллеги от Владивостока до Калининграда об этом говорят - люди уходят из профессии. Это самое страшное, когда профессионалы меняют место работы, начинают учиться на любые рабочие профессии. Это невозвратно и, к сожалению, это надолго. Пока учебные заведения подготовят молодежь, пока те наберутся опыта, пройдут годы», - сказал Филатов.

Кроме того, он заявил, что теперь у него стоит серьезная проблема — новые кадры: «То есть это уже не кадровый голод, это уже блокада, которая не позволяет нам сегодня развиваться. Даже те проекты, которые мы могли бы вести, приходится закрывать, потому что некому работать».

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