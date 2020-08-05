Псковский общепит не выдержит второй волны коронавируса – Андрей Филатов

17:42, 05 августа 2020, ПАИ

Второй волны коронавируса не выдержит псковский общепит. Об этом в интервью «АиФ-Псков» рассказал псковский ресторатор Андрей Филатов.

«Если это [вторая волна коронавируса – прим. ПАИ] случится, то никому эта сфера будет неинтересна и вряд ли этим кто-то будет заниматься», - подчеркнул Андрей Филатов, отметив, что это поставит крест на отрасли.

Также ресторатор отметил, что лучшей поддержкой от государства для общепита станет сокращение проверок, которые лишь «мешают» работать.

«Хотелось бы, чтобы проверяющие специалисты не наказывали, а помогали и подсказывали», - рассказал Андрей Филатов.