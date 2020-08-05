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Общество

Четыре крупных ресторана закрылись в Пскове из-за пандемии

Четыре предприятия, входящие в группу компаний Андрея Филатова, закрылись из-за пандемии коронавируса. Об этом псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов рассказал в интервью «АиФ-Псков».

«Мы закрыли четыре предприятия. Это огромные потери: финансовые и инвестиционные», - рассказал собеседник.

Часть персонала, по словам Андрея Филатова, удалось перевести в другие рестораны, некоторые сотрудники уволились. «И все равно не хватает сотрудников - даже после того, как мы в два раза уменьшили свои объемы продаж», - добавил он.

Ресторатор уверен, что закрыты не только его предприятия: работают не все и не в полном объеме. «И хоть наши предприятия открылись, все равно полной уверенности, что мы вернем долги осенью, еще нет. Потому что ситуация непредсказуема», - поделился Андрей Филатов.

О проблемах, к которым привела отрасль пандемия, читайте в интервью «АиФ-Псков» с Андреем Филатовым «Голодные игры: Псковский ресторатор рассказал о работе после пандемии».

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