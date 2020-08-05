Уроженец Таджикистана намерен остаться в Пскове по программе переселения

17:58, 05 августа 2020, ПАИ

25-летний уроженец Таджикистана Мухаммад Нозимов намерен остаться жить в Пскове. Об этом он рассказал в интервью «Псковской правде».

Вместе с супругой Мухаммад Нозимов приехал в Пскове 1,5 года назад и стал участником программы содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

За короткие сроки мужчине удалось получить российское гражданство, он смог открыть собственное дело, а теперь после рождения сына семья планирует покупку собственного жилья в Пскове.

«Сначала мы хотели в Питере остановиться, но там нет программы переселения соотечественников. Поэтому решили с семьей переехать сюда. Собрали документы, стали участниками программы. Нам помогли не только получить гражданство, но даже с оплатой жилья. Мы снимали квартиру, а государство компенсировало нам эти расходы», - рассказал Мухаммад. Для новой жизни переселенцы получили «подъёмные».

Мухаммад Нозимов по профессии парикмахер – в Пскове он оформил ИП и открыл мужскую парикмахерскую.

«Первое время, конечно, было сложно. Чтобы открыть свой бизнес, нужны были средства. Но кредитов не брал. Занимал у знакомых. Потом деньги появились — долг погасил. Сейчас даже вторую точку планируем открыть», - рассказал Мухаммад.

Во время пандемии парикмахерскую закрыли, но от государства предоставили субсидии за нерабочие дни.

«Скоро маткапитал получим. Хотим квартиру покупать. Псков — красивый древний город. Семье здесь нравится, мне — нравится. Хотим тут остаться», - отметил Мухаммад.