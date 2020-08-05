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Общество

В Пскове восстанавливают облик памятника ЮНЕСКО

Фото АиФ

Облик памятника ЮНЕСКО восстанавливают в Пскове. На ближнем Запсковье больше года кипят масштабные дорожные работы вокруг церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. А недавно началась и реставрация самого храма, входящего в список ЮНЕСКО, пишет газета «АиФ-Псков».

В рамках работ будет восстановлен изначальный облик звонницы храма, разрушенной в годы войны.

Храм Косьмы и Дамиана имел непростую судьбу – перестраивался в 16 веке, горел, а его звонница была значительно разрушена в годы Великой Отечественной войны. Надстроенная колокольня в результате почти полностью утрачена, но сохранилась трехъярусная палата с основанием древней звонницы.

«Восстановление звонницы интересная и сложная задача, - говорит архитектор, член Академии архитектурного наследия, научный руководитель проекта реставрации звонницы Игорь Лагунин. - Звонница до нашего времени полноценно не исследовалась».

Послевоенное восстановление носило лишь характер спасательных работ. Как оказалось, обрушившаяся поздняя колокольня XVIII века даже не была разобрана, а так и осталась лежать на сводах как строительный мусор. Её сохранившийся остаток пришлось разбирать и очищать от залежей строительного мусора.

«Проект на реставрационные работы был разработан еще в 2018 и в этом проекте были учтены все особенности храма и поставлена главная цель — попытаться восстановить храм именно в том виде, в котором он существовал в XV-XVI веках», — говорит и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Вадим Нэдик.

Полную версию статьи можно прочитать на сайте «АиФ-Псков».

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