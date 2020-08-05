С 2021 года количество бюджетных мест в регионах России возрастёт

21:14, 05 августа 2020, ПАИ

В регионах России с 2021 года возрастёт количество бюджетных мест. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

По стране количество бюджетных мест вырастет на 9 %. Приоритетом являются кадры для цифровой экономики.

ПсковГУ получил бюджетные места на 2021 год на направления подготовки в IT-сфере («02.00.00 Компьютерные и информационные науки», «09.00.00 Информатика и вычислительная техника»), а также по направлению «44.00.00 Образование и педагогические науки и специальности», «31.05.01 Лечебное дело».

На 2021/22 учебный год общее число установленных бюджетных мест составило 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи – дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, выделенные во исполнение послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. Начиная с этого года фокус при распределении бюджетных мест смещается на региональные вузы.

«Уже с 2021 года, причём ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. И прежде всего, конечно, в такие регионы, которые нуждаются в современных молодых перспективных кадрах», – заявил президент.

Псковский государственный университет получил дополнительные бюджетные места на текущую приёмную кампанию – 2020 года – по двум направлениям подготовки бакалавриата: «38.03.02 Менеджмент» (10 мест) и «39.03.02 Социальная работа, программа «Социальная работа и социальное предпринимательство» (четыре места в дополнение к ранее обозначенным, всего 15 бюджетных мест). Поступающие, которые уже подали заявления на направление «38.03.02 Менеджмент» на места по договорам, могут также подать заявления на бюджетные места, направив соответствующее заявление на адрес электронной почты priem@pskgu.ru. Форма заявления здесь.

На 2021 год университет получил бюджетные места на наиболее востребованные специальности – это направления подготовки в IT-сфере («02.00.00 Компьютерные и информационные науки», «09.00.00 Информатика и вычислительная техника») по направлению «44.00.00 Образование и педагогические науки», по специальности «31.05.01 Лечебное дело».