Сергей Степашин: Печоры – один из самых красивых малых городов России
Об идеальной формуле, когда государство, церковь и меценаты работают вместе, рассказал в своём комментарии съёмочной группе ВГТРК Сергей Степашин – председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия», учреждённого по поручению президента России Владимира Путина.
«В таких случаях, по словам Сергея Вадимовича, всегда есть результат. Преображение Печор и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря к юбилею – масштабный общий труд. Программу поддержал наш президент, и это стало настоящим драйвером невероятных перемен», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.
«Печоры – один из самых красивых малых городов нашей страны. Кто не был, обязательно побывайте – вы поразитесь», – призвал Сергей Степашин в своём обращении.
Как отметил глава региона, благодаря поддержке и слаженной работе большой команды удалось выполнить колоссальную работу – ещё несколько лет назад представить Печоры такими было невозможно. Восстановление памятников на территории Псковской области продолжается и сейчас.
«Благодарю Сергея Вадимовича за неизменную поддержку, плодотворное сотрудничество и искренний отклик о нашем регионе», – написал Михаил Ведерников.
Ранее о преображении Печор и росте числа паломников в Псково-Печерскую обитель рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
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