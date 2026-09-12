Сергей Степашин: Печоры – один из самых красивых малых городов России

15:05, 12 сентября 2026, ПАИ

Об идеальной формуле, когда государство, церковь и меценаты работают вместе, рассказал в своём комментарии съёмочной группе ВГТРК Сергей Степашин – председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия», учреждённого по поручению президента России Владимира Путина.

«В таких случаях, по словам Сергея Вадимовича, всегда есть результат. Преображение Печор и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря к юбилею – масштабный общий труд. Программу поддержал наш президент, и это стало настоящим драйвером невероятных перемен», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«Печоры – один из самых красивых малых городов нашей страны. Кто не был, обязательно побывайте – вы поразитесь», – призвал Сергей Степашин в своём обращении.

Как отметил глава региона, благодаря поддержке и слаженной работе большой команды удалось выполнить колоссальную работу – ещё несколько лет назад представить Печоры такими было невозможно. Восстановление памятников на территории Псковской области продолжается и сейчас.

«Благодарю Сергея Вадимовича за неизменную поддержку, плодотворное сотрудничество и искренний отклик о нашем регионе», – написал Михаил Ведерников.

Ранее о преображении Печор и росте числа паломников в Псково-Печерскую обитель рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой государства Владимиром Путиным.