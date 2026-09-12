Ольга Евстигнеева: В Псковской области все меры поддержки для участников СВО действуют бессрочно

15:58, 12 сентября 2026, ПАИ

Важность решения о том, что в Псковской области все меры поддержки для участников СВО действуют бессрочно, подчеркнула министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева на пресс-подходе в ходе окружного форума Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе. Мероприятие состоялось в Пскове сегодня, 12 сентября.

«В регионе реализуется большой спектр мер поддержки участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день все меры поддержки мы предоставляем по указу губернатора Михаила Ведерникова. Это и адресная помощь, и помощь в сфере образования детей, бесплатное питание, медицинское сопровождение и многое другое. Самое главное, что по инициативе главы региона у нас было принятое решение о том, что все меры оказываются бессрочно», – сказала министр и добавила, что среди мер поддержки есть и оказание содействия в приобретении земельных участков. Отдельные меры были разработаны для Героев России.

В целом взаимодействие органов власти с КСВО и другими организациями выстроено таким образом, чтобы семье не приходилось самостоятельно обращаться сразу в несколько ведомств.

Министерство социальной защиты в постоянном режиме работает с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Псковской области и с КСВО в том числе. По словам Ольги Евстигнеевой, все обращения стараются решить в кратчайшие сроки.

Напомним, окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе прошёл в Пскове сегодня, 12 сентября. Мероприятие объединило членов семей участников специальной военной операции, руководителей и активистов региональных штабов КСВО, представителей власти, духовенства и экспертного сообщества.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова в ходе торжественной церемонии открытия форума поблагодарила Псковский штаб за работу.