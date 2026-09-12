Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ольга Евстигнеева: В Псковской области все меры поддержки для участников СВО действуют бессрочно

Важность решения о том, что в Псковской области все меры поддержки для участников СВО действуют бессрочно, подчеркнула министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева на пресс-подходе в ходе окружного форума Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе. Мероприятие состоялось в Пскове сегодня, 12 сентября.

Ольга Евстигнеева. Фото: ПАИ

«В регионе реализуется большой спектр мер поддержки участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день все меры поддержки мы предоставляем по указу губернатора Михаила Ведерникова. Это и адресная помощь, и помощь в сфере образования детей, бесплатное питание, медицинское сопровождение и многое другое. Самое главное, что по инициативе главы региона у нас было принятое решение о том, что все меры оказываются бессрочно», – сказала министр и добавила, что среди мер поддержки есть и оказание содействия в приобретении земельных участков. Отдельные меры были разработаны для Героев России.

В целом взаимодействие органов власти с КСВО и другими организациями выстроено таким образом, чтобы семье не приходилось самостоятельно обращаться сразу в несколько ведомств.

Министерство социальной защиты в постоянном режиме работает с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Псковской области и с КСВО в том числе. По словам Ольги Евстигнеевой, все обращения стараются решить в кратчайшие сроки.

Напомним, окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе прошёл в Пскове сегодня, 12 сентября. Мероприятие объединило членов семей участников специальной военной операции, руководителей и активистов региональных штабов КСВО, представителей власти, духовенства и экспертного сообщества.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова в ходе торжественной церемонии открытия форума поблагодарила Псковский штаб за работу.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



12 сентября 2026

Михаил Ведерников посетил обновлённую школу искусств в Печорах
12 сентября 2026

Александр Козловский: Наша общая задача – сохранить имена и истории защитников Отечества
12 сентября 2026

Предпоказ фестиваля «Михайловский бастион» стартовал в Пскове
12 сентября 2026

Ольга Евстигнеева: В Псковской области все меры поддержки для участников СВО действуют бессрочно
12 сентября 2026

Сергей Степашин: Печоры – один из самых красивых малых городов России
12 сентября 2026

«Прошли этот путь вместе»: Мария Филонова рассказала о значении форума КСВО для Псковской области
12 сентября 2026

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова поблагодарила псковский штаб за работу
12 сентября 2026

Михаил Ведерников рассказал о проекте создания центра экстремальных видов спорта

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...