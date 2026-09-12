Александр Козловский: Наша общая задача – сохранить имена и истории защитников Отечества

16:46, 12 сентября 2026, ПАИ

Участие сразу в двух важных памятных событиях Псковского округа принял депутат Госдумы РФ Александр Козловский вместе с сенатором РФ от Псковской области Натальей Мельниковой, главой округа Натальей Фёдоровой, депутатом Собрания Псковского муниципального округа Андреем Ключко и местными жителями.



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ













В деревне Соловьи прошёл митинг, посвящённый Дню танкиста и памяти бойцов сводного отряда 12-го механизированного корпуса под командованием полковника Тимофея Орленко. Именно здесь летом 1941 года танкисты приняли бой с превосходящими силами противника и смогли остановить его продвижение по направлению к Пскову. Почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу.

А в деревне Кирово открыли Сквер памяти участников специальной военной операции. Это место создано в память о наших земляках, которые защищали Родину, – о тех, чьи мужество, стойкость и верность долгу навсегда останутся частью истории Псковской земли.

Важно, что инициатива создания такого пространства исходила от самих жителей. «Именно из таких проектов складывается живая память – в местах, куда можно прийти всей семьёй, вспомнить земляков, рассказать о них детям. Наша общая задача – сохранить имена и истории защитников Отечества. Память о них должна жить и передаваться из поколения в поколение», – отметил Александр Козловский в своём канале в мессенджере МАХ.