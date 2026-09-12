«Прошли этот путь вместе»: Мария Филонова рассказала о значении форума КСВО для Псковской области

14:38, 12 сентября 2026, ПАИ

О том, почему проведение окружного форума Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе важно для региона, рассказала руководитель КСВО Псковской области Мария Филонова во время пресс-подхода сегодня, 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы были рады приветствовать всех жён и мам бойцов на окружном форуме. Они в первый раз приехали к нам в регион и действительно находятся в восторге. Мы ознакомили их с тем, как работаем в муниципалитетах, вчера состоялись рабочие поездки. Многие говорили: «Как у вас, наверное, нигде такого нет», – отметила Мария Филонова и добавила, что форум позволил обменяться регионам различными практиками.

Всего в Псковской области реализуется порядка 47 мер поддержки участников СВО и их семей. Руководитель регионального КСВО обратила внимание, что огромное содействие в этом вопросе оказывает глава Псковской области Михаил Ведерников.

В первую очередь в региональном штабе оказывают информационную поддержку, объясняют, куда стоит обратиться в каждой конкретной ситуации и где помогут решить возникшие вопросы, пояснила Мария Филонова и добавила: «Наша задача – направить и сопроводить семьи. Вторая задача – это, конечно же, духовно-психологическая поддержка: берём за руку и вместе с ними проходим этот путь, который проходим и мы».

Напомним, окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе проходит в Пскове сегодня, 12 сентября. Мероприятие объединило членов семей участников специальной военной операции, руководителей и активистов региональных штабов КСВО, представителей власти, духовенства и экспертного сообщества.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова на торжественной церемонии открытия форума поблагодарила псковский штаб за работу.