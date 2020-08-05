На отсутствие уличного освещения у Псковского кремля пожаловались местные жители

23:19, 05 августа 2020, ПАИ

Местные жители пожаловались на отсутствие уличного освещения к Псковского кремля. Соответствующую жалобу опубликовал Алексей Ясинский на сайте губернатора Псковской области.

«На самом популярном пешеходном маршруте вокруг Псковского крома не работают фонари, некоторые вовсе разбиты», – подчеркнул Алексей Ясинский.

Кроме того, местный житель отметил, что тускло светят фонари на пешеходном мосту через Пскову, рядом с плотиной.

«Там стоят обычные домашние лампочки, от которых толку ноль, – добавил Алексей. – И, как обычно, нет света в сквере Павший борцов, но к этому уже привыкли». Ответственным за решение данного вопроса был назначен глава администрации города Александр Братчиков.