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Общество

На отсутствие уличного освещения у Псковского кремля пожаловались местные жители

Местные жители пожаловались на отсутствие уличного освещения к Псковского кремля. Соответствующую жалобу опубликовал Алексей Ясинский на сайте губернатора Псковской области.

«На самом популярном пешеходном маршруте вокруг Псковского крома не работают фонари, некоторые вовсе разбиты», – подчеркнул Алексей Ясинский.

Кроме того, местный житель отметил, что тускло светят фонари на пешеходном мосту через Пскову, рядом с плотиной.

«Там стоят обычные домашние лампочки, от которых толку ноль, – добавил Алексей. – И, как обычно, нет света в сквере Павший борцов, но к этому уже привыкли». Ответственным за решение данного вопроса был назначен глава администрации города Александр Братчиков.

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