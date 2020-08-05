Семья из Великих Лук строит дом для людей с ограниченными возможностями здоровья

19:55, 05 августа 2020, ПАИ

Дом для людей с ограниченными возможностями здоровья строит многодетная семья из Великих Лук, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Великолукский врач-эндокринолог Анастасия Князькова в прошлом году с проектом гостевого домика «Ласточка» стала победителем социального акселератора – областного проекта поддержки стартапов для начинающих предпринимателей от Центра инноваций социальной сферы региона. Мероприятие проходило на базе великолукского бизнес-инкубатора «Новация».

К проекту, который Анастасия реализует со своим мужем-врачом Максимом Князьковым, проявляют интерес также и жители других городов страны. Строительство гостиницы уже близится к завершению. В доме будут созданы все необходимые условия для того, чтобы инвалиды-колясочники, дети на костылях и другие люди с малой мобильностью чувствовали себя комфортно.

Вход в «Ласточку» оборудован пандусом, полы внутри помещений уложены без порогов, установлены подоконники низкого уровня. Также для отдыхающих обустроен комфортный проезд к кухне, для инвалидов-колясочников предусмотрена выемка в раковине и у плиты, большой санузел с широкой дверью. На втором этаже расположена комфортабельная спальня, где с удобством смогут разместиться люди, сопровождающие своих подопечных, детей или родственников с ОВЗ.

На улице планируется сделать просторные дорожки с твёрдым покрытием, зону барбекю и сенсорный сад.

Кроме того, есть задумка посадить зелёные насаждения и сделать приподнятые грядки, чтобы люди-колясочники могли своими руками в них что-то посадить, прополоть, подрезать.