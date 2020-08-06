Низкую температуру тела связали с повышенным риском смерти от коронавируса

07:00, 06 августа 2020, ПАИ

Повышенный риск смерти от коронавируса имеют те пациенты, у которых слишком низкая температура. Такую связь нашли учёные Центра сердечно-сосудистых исследований, Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк), пишет газета «Известия».

Температура тела 35,5 градуса и ниже при первоначальном обращении за помощью при COVID-19 может послужить прогностическим фактором течения заболевания. По их данным, из этой группы пациентов умирают 44%. Температура выше 40°C в момент развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии инфекции. Уровень смертности в таких группах составляет 42%.

Общеизвестно, что даже нормальная температура тела у пожилых людей немного ниже, чем у более молодых. Другая возможная причина — слишком слабая реакция иммунной системы, в том числе очень слабая выработка интерлейкина-1, которая является одним из способов борьбы организма с инфекцией.

Учёные считают, что температуру тела можно использовать в качестве оценки прогностического показателя.