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Общество

В России доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

Подорожать вдвое может доставка товаров из магазинов в России. Причиной стали новые нормы СанПиН, пишет газета «Известия».

Согласно новым нормам, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. К примеру, один заказ, в котором есть колбаса и стиральный порошок, должны доставлять разным транспортом. Таким образом, дополнительные расходы из-за новых требований возрастут в два раза.

В Роспотребнадзоре отметили, что мера коснётся совместной перевозки продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.

Ассоциация компаний интернет-торговли при этом отмечает, что в документе нет ничего про классы опасности. Кроме того, высокоопасные вещества запрещено использовать в ТБХ по техрегламенту Таможенного союза.

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