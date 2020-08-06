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Общество

Треть россиян мечтают выйти на пенсию до 55 лет

Фото Андрея Степанова

Выйти на пенсию до 55 лет мечтает треть россиян. О таком желании чаще говорят женщины, чем мужчины, пишет ТАСС.

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян хотят выйти на пенсию до 55 лет, а 69% завершили бы карьеру после 55 лет. Каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60-65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55-60 лет.

Лишь 17% женщин хотели бы завершить карьеру после 65 лет, среди мужчин таких 28%.

20% опрошенных считают, что смогут завершить карьеру раньше наступления официального пенсионного возраста. 13% опрошенных говорят, что у них есть дополнительные источники доходов помимо зарплаты. Еще у 4% респондентов достаточно накоплений, на которые можно жить не работая, а 3% уверены, что в случае раннего завершения карьеры их будут содержать родственники.

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