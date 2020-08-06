За фиктивную должность директора пскович может отправиться на исправительные работы

09:53, 06 августа 2020, ПАИ

Жителю Псковского района грозит два года исправительных работ за фиктивное управление коммерческой организацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В мае 2019 года мужчина по предложению своего знакомого, псковича, решил выступить в качестве формального участника и директора юридического лица и предоставил для этих целей свой личный паспорт гражданина РФ, не имея цели управления указанным юридическим лицом.

Паспорт и его персональные данные использовались для подготовки документов для регистрации юридического лица, были представлены на государственную регистрацию в МИФНС России №1 по Псковской области, и на основании них принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и внесены соответствующие сведения, согласно которым мужчина стал директором образованной коммерческой организации, фактически не имея отношения к управлению данным юридическим лицом.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №38 Пскова для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.