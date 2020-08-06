Псковский музей опубликовал афишу на неделю

09:26, 06 августа 2020, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить различные объекты музея. Программа с 6 по 9 августа опубликована в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

6 - 16 августа / Главное здание Псковского музея (фойе 1 этажа) (ул. Некрасова, 7)

- Выставочный комплекс, посвященный 105-летию подвига В. Котлинского во время операции «Атака мертвецов», в рамках «Исторического календаря памятных дат». Вход бесплатный.

- Музейная акция «Культурная суббота».



7 августа

- 12:00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7).

8 августа

- 12:00 – экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (ул. Некрасова, 7);



- 13:00 – экскурсия в музей одного человека (Музей-квартиру Ю.П. Спегальского) (Октябрьский пр., д. 14, кв. 74);

Стоимость посещения каждой экскурсии: 100 рублей с человека и входная плата. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11.

- 15.00 – экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища (Комсомольский пер., 6): «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).

Стоимость посещения: 450 рублей с человека. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 72-70-97.



7, 8, 9 августа / Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2а)



- Интерактивная культурно-образовательная программа «В гости к профессору Мешкову».

Стоимость: 600 рублей для группы до трех человек, 800 рублей для группы до пяти человек. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-60.



8, 9 августа / 12:00, 14:00 / Варлаамовская башня (ул. Леона Поземского, 46)

- Экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.

Стоимость: 250 рублей для взрослых, 150 рублей – льготный билет. В стоимость входит: входной билет и экскурсия (продолжительность 1 час).

Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.