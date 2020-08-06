ВИДЕО: Печоры с высоты птичьего полёта

09:49, 06 августа 2020, ПАИ

Печоры и Псково-Печерский монастырь показали с высоты птичьего полёта. Видеоролик был размещен на YouTube.

Видеоролик со съёмок Печор с квадрокоптера появился на канале о путешествиях «Moscow Never Sleeps». Он стал одним из серии видео о Псковской области. Путешественники следуют на машине из Москвы по трассе М9 «Балтия» «к своей заветной цели - Печоры» через Оленино, Нелидово, Западную Двину, Кунью, Великие Луки, Пустошку и так далее.

Также на канале можно посмотреть на Изборск с высоты птичьего полета.