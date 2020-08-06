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Общество

ВИДЕО: Печоры с высоты птичьего полёта

Печоры и Псково-Печерский монастырь показали с высоты птичьего полёта. Видеоролик был размещен на YouTube.

Видеоролик со съёмок Печор с квадрокоптера появился на канале о путешествиях «Moscow Never Sleeps». Он стал одним из серии видео о Псковской области. Путешественники следуют на машине из Москвы по трассе М9 «Балтия» «к своей заветной цели - Печоры» через Оленино, Нелидово, Западную Двину, Кунью, Великие Луки, Пустошку и так далее.

Также  на канале можно посмотреть на Изборск с высоты птичьего полета.

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