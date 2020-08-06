Дополнительный оплачиваемый выходной появится у россиян старше 40 лет

09:57, 06 августа 2020, ПАИ

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной. Этот день можно будет использовать один раз в году для прохождения диспансеризации, пишет газета «Известия».

Положения закона вступят в силу с 11 августа. В этот выходной за работником сохраняется средний заработок.

После прохождения диспансеризации работникам нужно будет предоставить работодателю справку из медицинской организации, которая подтверждает прохождение обследования.

Закон о предоставлении выходного дня на прохождение диспансеризации для работников старше 40 лет подписал 31 июля президент России Владимир Путин.