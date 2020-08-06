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Общество

Названы наиболее популярные туристические города у россиян в августе

Россияне в августе предпочитают отдыхать в городах Краснодарского края — в пятерку лидеров вошли Сочи, Анапа и Геленджик. Как пишет газета «Известия», об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия».

Для составления рейтинга специалисты подсчитали переходы с сервиса «Яндекс.Путешествия» на сайты российских партнеров-агрегаторов. При этом учитывались переходы, которые стали результатом поиска отеля на август.

В частности, Сочи и Анапа заняли первую и вторую позицию в рейтинге, на третьей строчке оказалась Ялта. Топ-5 замыкают еще один город Кубани, Геленджик, и Алушта. Также популярностью у российских туристов в августе пользуются Москва и Санкт-Петербург, санатории Кисловодска и Белокурихи, крымские курорты Севастополь, Феодосия, Евпатория, Алупка, города Ейск и Судак.

Помимо того, аналитики отметили, что в целом интерес к туризму в России постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть.

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