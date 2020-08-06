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Псковская спортсменка завоевала в Ижевске три медали на турнире по велоспорту

 

В Ижевске прошли первые после снятия ограничений федеральные старты женского велосезона. В плотном режиме спортсменки разыграли титулы сначала на Кубке страны, а потом и медали чемпионата России. Псковская спортсменка Центра спортивной подготовки, мастер спорта Маргарита Сырадоева завоевала в Ижевске три медали разного достоинства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Выступая на Кубке России, Сырадоева стала сначала третьей в индивидуальной гонке на 25 километров, затем поднялась на вторую ступень пьедестала в групповой гонке на дистанции в 80 километров. А уже в программе чемпионата России в самой престижной дисциплине — многодневной гонке из четырех этапов — опередила всех соперниц и стала чемпионкой.

В итоге Маргарита Сырадоева стала двукратной чемпионкой России. Прошлый ее успех пришелся на 2018 год, когда она поднялась на высшую ступень национального чемпионата в Воронеже. Спортсменка выступает также за спортивный клуб «Сестрорецк».

«Как началась пандемия, я продолжала тренироваться, но не так усердно, просто поддерживая форму, спустя полтора - два месяца мы командой начали хорошую подготовку, надеялись и на международные гонки, но на них нет возможности сейчас поехать. Мы ждали уже любые старты, всё решилось буквально за пару дней, что мы едем в Ижевск, все были очень рады. По приезде у меня ухудшилось самочувствие, я стартовала уже не в полную силу, но не сдавалась! Первый блок (кубковый) дался очень тяжело, раскатилась только к чемпионату. На многодневной гонке мне и Ирине Ивановой (тоже из Великих Лук и она же со мной в команде) удалось взять лидерство с первого дня, оставшиеся 3 этапа нам нужно было не потерять это лидерство, задачу эту выполнили благодаря нашей команде, вся команда хорошо поработала, им отдельное спасибо», - рассказала спортсменка.

Ирина Иванова, также выступающая за Центр спортивной подготовки Псковской области и профессиональную команду «Сестрорецк» в многодневке, завоевала серебряную медаль чемпионата России.

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