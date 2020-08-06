В Пыталовском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал 70-летний водитель

10:43, 06 августа 2020, ПАИ

70-летний пенсионер пострадал в результате ДТП в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 августа в 15:30 в деревне Подлипье Пыталовского района водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 70-летний мужчина получил травмы различной степени и был госпитализирован.

На момент проверки водитель находился в трезвом состоянии. В Пустошке в результате ДТП пострадала женщина.