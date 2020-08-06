3 центнера мясных продуктов из Белоруссии не пропустили на границе в Псковской области

10:47, 06 августа 2020, ПАИ

Инспекторы Россельхознадзора вернули в Республику Беларусь 3 центнера мясной продукции за нарушения ветеринарно-санитарных требований. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Товары, произведенные предприятиями Республики Беларусь, направлялись в город Невель Псковской области.

В результате контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор установил, что перевозка 200 килограммов колбасы и 100 килограммов замороженного мяса птицы осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции, кроме того, в машине отсутствовало холодильное оборудование.

Также инспекторы выявили нарушение указания Россельхознадзора, согласно которому с 28 июля 2019 года введены временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведенной предприятием ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино».

Перемещение товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Товар вернули в Республику Беларусь. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.