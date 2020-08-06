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Общество

39 муниципалитетов Псковской области заключили с «Экопромом» договоры на вывоз отходов с кладбищ

Фото: пресс-служба компании «Экопром»

Договоры с «Экопромом» на вывоз отходов с кладбищ заключили 39 муниципалитетов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

В рамках контрактов обслуживаются более 150 захоронений, расположенных на территории региона.

В частности, по договору с Управлением городского хозяйства администрации Пскова регоператор обслуживает 13 кладбищ. В 2019 году с городских кладбищ было вывезено 7752,1 кубометра отходов.

Вывоз отходов с мест захоронений осуществляется по заявкам в рамках составленного графика, который отличается в зависимости от времени года. В периоды проведения больших религиозных праздников отходы вывозятся чаще.

Содержание кладбищ в надлежащем санитарном состоянии входит в обязанности органов местного самоуправления. Ответственность за содержание муниципального кладбища также может быть возложена на организацию, с которой администрацией поселения заключен муниципальный контракт (договор). На участках кладбищ должны быть урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников (огражденные и имеющие твердое покрытие) с подъездами к ним.

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