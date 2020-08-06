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Общество

3 889 человек заболели коронавирусом в Псковской области

В Псковской области за сутки еще 20 человек заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего в регионе зарегистрировано 3889 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших выявлено в Пскове (1209), Великих Луках (780), Псковском (318), Островском (276) и Великолукском (182) районах.

Статистика по районам: Бежаницкий – 52, Гдовский – 81, Дедовичский – 51, Дновский – 105, Красногородский – 36, Куньинский – 39, Локнянский – 13, Невельский – 135, Новоржевский – 22, Новосокольнический – 77, Опочецкий – 42, Палкинский – 48, Печорский – 42, Плюсский – 98, Порховский – 144, Пустошкинский – 18, Пушкиногорский – 11, Пыталовский – 22, Себежский – 25, Стругокрасненский – 43, Усвятский – 20.

За сутки побороли коронавирус 13 пациентов, всего в Псковской области выздоровело  2791, скончалось – 55.

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