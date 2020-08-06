Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей

11:34, 06 августа 2020, ПАИ

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал ценными предложения молодых кандидатов, которые представят партию на разного уровня выборах в регионах страны. Они озвучили свои идеи в ходе встречи, посвященной предстоящему единому дню голосования. Многие из них обусловлены запросом времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

К примеру, предпринимательница из Ульяновска Виктория Маркелова отметила важность подготовки кадров в условиях цифровой экономики — дети должны с раннего возраста заниматься технологиями, чтобы в итоге часть из них стала специалистами высокого уровня. Дмитрий Медведев поддержал предложение создать на базе «Единой России» проект по массовому развитию у детей цифровых навыков.

«Нам нужно помочь государству создать что-то подобное в масштабах страны. Это было бы очень ценно, с привлечением того же самого Агентства стратегических инициатив, лучших образцов технопарков типа «Сколково», казанского «Иннополиса» и других — так, чтобы практически в любом населенном пункте этим можно было заниматься», — подчеркнул Председатель партии.

Кандидаты обсудили проблемы рынка труда в целом. В частности, речь зашла о мигрантах — в России условия работы у сотрудников из-за рубежа не должны быть лучше, чем у граждан страны, заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос замруководителя Молодежного центра из Тюменской области Алексея Жарновского.

«Это уже очень тонкая грань, которая может быть, во-первых, и предметом политического обсуждения, и потенциально может войти в нашу программу как набор принципов, которыми мы будем руководствоваться», — сказал Дмитрий Медведев.

Более того, Председатель «Единой России» подчеркнул, что на площадке партии необходимо обсудить вопрос ответственности работодателей за действия нанятых ими на работу мигрантов.

Не обошли стороной и тему медицины — врач Алексей Поснов указал на необходимость создания федерального донорского банка. Дмитрий Медведев отметил, что Правительство начало готовить его уже давно — и сейчас законопроект находится в финальной стадии готовности.

«Здесь есть и этические проблемы сложные, есть и юридические проблемы, тоже сложные. Но в целом, мне кажется, это движение правильное», — сказал Председатель партии, отметив, что создание банка доноров и реципиентов позволит сократить путь между получением биологического материала и пересадкой органов и тканей.

В свою очередь, эколог Адам Калиматов из Республики Ингушетия отметил, что силами «Единой России» создана большая сеть волонтеров, и этот ресурс можно ориентировать на различные цели. По мнению участника «ПолитСтартапа», в России необходимо создать всероссийскую организацию, которая могла бы заниматься именно экологией и, в частности, общественно-экологическим контролем. Дмитрий Медведев назвал тему экологии центральной для жизни страны.

«Экологические цели или экологическая политика, экологические вопросы уже очень давно переместились в эпицентр нашей жизни. Лет 20 назад, может даже 15, об экологии никто не спрашивал. Я помню — в девяностые годы лишь бы работал завод. Если он работает, значит, платят зарплату, значит, все хорошо. Сейчас это совершенно другая повестка дня. Я смотрю по своим социальным сетям, вы смотрите по своей работе, по своим сетям — это важнейшие вопросы. Давайте этому предадим новый импульс. Давайте развивать это направление волонтерства. Надо просто подумать как. Надо, наверно, какую-то организацию дополнительно создать», — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам встречи.

В заключение Председатель партии заявил, что, несмотря на особые условия ведения избирательной кампании, «Единая Россия» должна победить.

«Все вы победители в предварительном голосовании, и всех вас ожидает единый день голосования, который состоится совсем скоро. Конечно, в этом году избирательная кампания проходит по совершенно особому сценарию, но она должна быть для нашей партии успешной, я надеюсь, вы все из этого исходите, надо победить», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, появились «законы избирательного жанра 2020 года» — многие избирательные технологии, которые применяли партии, сейчас не работают.

«Далеко не всегда легко найти возможность лично достучаться до конкретного человека, обратиться к конкретной семье, хотя это не исключается, конечно, но тем не менее далеко не все могут быть нa это согласны; и есть еще разные условия в разных регионах. Но есть электронные, цифровые формы общения, они всегда полезны, а тем более полезны сейчас, — сказал Дмитрий Медведев. — Но по возможности, если вы хотите добиться политических успехов, вы живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках».

Проект «ПолитСтартап» реализуется и в Псковской области. Его участники занимаются активной общественной деятельностью. Во время режима самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, «политстартаповцы» включились в работу волонтерского центра «Единой России». Они помогали решать проблемы людей, входящих в группу риска. Волонтеры занимались доставкой лекарств и продуктов питания, помогали в решении бытовых вопросов, распространяли защитные маски, оказывали поддержку медикам.

В их числе и Андрей Васильев из г. Дно. «Политстартаповец» своей деятельностью регулярно пополняет копилку добрых дел партии. Он активный участник партпроектов «Безопасные дороги», «Городская среда», «Новая школа», «Народный контроль» и других, занимается волонтерской деятельностью, а также много времени уделяет работе с детьми дошкольного возраста.

«Мы тренируемся с ребятами на воркаут-площадке, играем в футбол и другие подвижные игры, занимаемся физкультурой, также проводим экологические акции, помогаем старшему поколению. К примеру, мы помогали в прополке цветников и поливке деревьев в Саду памяти. Физическое развитие, навыки общения в коллективе, работа в команде для дошкольников – это важная часть воспитательной работы. Мне не безразлично, каким вырастет новое поколение россиян, и я продолжу работу в этом направлении», - рассказал Васильев.

«Единая Россия» в Псковской области сохраняет курс на обновление власти, привлекая в свои ряды инициативную, активную и неравнодушную к своему будущему молодежь.