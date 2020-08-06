0
13:48
На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
13:39
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
13:02
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
12:32
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
12:04
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
11:34
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
11:28
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
Еще новости
Общество

12 плиток шоколада попытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 августа около 19:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Октябрьском проспекте  сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего мужчину, который похитил из торгового зала 12 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
06 августа 2020
На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
06 августа 2020
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
06 августа 2020
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
06 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
06 августа 2020
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
06 августа 2020
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
06 августа 2020
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
1 209 человек заражены коронавирусом в Пскове
06 августа 2020
1 209 человек заражены коронавирусом в Пскове

Идет загрузка...