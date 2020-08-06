12 плиток шоколада попытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

11:36, 06 августа 2020, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 августа около 19:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Октябрьском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего мужчину, который похитил из торгового зала 12 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.