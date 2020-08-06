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Общество

45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области стартовал прием заявок по отбору получателей грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, общая сумма грантовой поддержки составит около 45 миллионов рублей.

Документы для участия в отборе принимаются до 4 сентября включительно.

Подробности можно найти на сайте комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области: http://cx.pskov.ru в разделе «Конкурсы для фермеров».

В Псковской области поддержка фермерам оказывается с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий гранты получили 146 фермерских хозяйств: около 120 начинающих фермеров и более 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил около 330 миллионов рублей. В прошлом году гранты были вручены руководителям 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области.

Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

Ранее председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов в эфире ПАИ-live рассказал о том, как чувствуют себя аграрии в непростом 2020 году, какие меры поддержки оказывает им государство в рамках национального проекта, а также поделился прогнозом на урожай.

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