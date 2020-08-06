Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»

13:39, 06 августа 2020, ПАИ

В особой экономической зоне «Моглино» Псковского района будут производить системы очистки выхлопа газов для автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Реализацией проекта займется компания «Веллеранд Аутоматив Рус». Кроме того, компания «Синтез Технолоджи», которая будет производить синтетические алмазы, тоже планирует арендовать площади в «Моглино». Как рассказала Юшко, уже идут работы по устройству помещений и монтажу оборудования. Согласно планам, запуск производств намечен на конец текущего года.

«В настоящее время резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» являются 15 организаций, 2 из которых осуществляют деятельность в области производства лакокрасочных материалов, а также пищевых продуктов методом сублимационной сушки. Большая часть резидентов осуществляет проектные работы и в скором времени приступит к строительству заводов», - рассказала Наталья Юшко.

Она добавила, что якорный резидент ООО «Титан-Полимер» ведет активное строительство главного производственного корпуса, осуществляется поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-пленок. В настоящий момент в реализацию проекта уже инвестировано порядка 3,8 млрд рублей.

«Кроме этого, на стройку планируют выйти в этом году еще 2 резидента – ООО «Елме Мессер Рус» (производство сжиженных газов) и ООО «Евробит» (производство модифицированного битума)», - подчеркнула руковолитель ОЭЗ «Моглино».