0
13:48
На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
13:39
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
13:02
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
12:32
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
12:04
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
11:34
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
11:28
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
Еще новости
Общество

Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»

Фото Дарьи Хватковой.

В особой экономической зоне «Моглино» Псковского района будут производить системы очистки выхлопа газов для автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Реализацией проекта займется компания «Веллеранд Аутоматив Рус». Кроме того, компания «Синтез Технолоджи», которая будет производить синтетические алмазы, тоже планирует арендовать площади в «Моглино». Как рассказала Юшко, уже идут работы по устройству помещений и монтажу оборудования. Согласно планам, запуск производств намечен на конец текущего года.  

«В настоящее время резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» являются 15 организаций, 2 из которых осуществляют деятельность в области производства лакокрасочных материалов, а также пищевых продуктов методом сублимационной сушки. Большая часть резидентов осуществляет проектные работы и в скором времени приступит к строительству заводов», - рассказала Наталья Юшко.

Она добавила, что якорный резидент ООО «Титан-Полимер» ведет активное строительство главного производственного корпуса, осуществляется поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-пленок. В настоящий момент в реализацию проекта уже инвестировано порядка 3,8 млрд рублей.

«Кроме этого, на стройку планируют выйти в этом году еще 2 резидента – ООО «Елме Мессер Рус» (производство сжиженных газов) и ООО «Евробит» (производство модифицированного битума)», - подчеркнула руковолитель ОЭЗ «Моглино».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
06 августа 2020
На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
06 августа 2020
Наталья Юшко рассказала о стройплощадках резидентов ОЭЗ «Моглино»
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
06 августа 2020
Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
06 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
06 августа 2020
45 миллиона рублей выделят на поддержку фермеров Псковской области
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
06 августа 2020
Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
06 августа 2020
Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
1 209 человек заражены коронавирусом в Пскове
06 августа 2020
1 209 человек заражены коронавирусом в Пскове

Идет загрузка...