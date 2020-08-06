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Общество

Восемь контейнеров для мусора сгорели в Пскове за неделю

Фото: Дарья Хваткова.

С начала августа в Пскове сгорели восемь пластиковых евроконтейнеров для ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Огонь уничтожил три бака на контейнерной площадке на улице Гоголя, 7, которыми пользовались жители нескольких многоквартирных домов. 

Сожжен один из трех контейнеров, установленных на площадке на улице Красноармейской, 15. 

Также сгорела контейнерная площадка с четырьмя ёмкостями для мусора на улице Коммунальной.

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