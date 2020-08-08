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Общество

Псковская область продвигает «Моглино» на международном рынке

Фото pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса администрация Псковской области и руководство «Моглино» акцентируют внимание на продвижении площадки на международном рынке. Об этом Псковскому агентству информации сообщила и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Для общения с зарубежными партнёрами ОЭЗ «Моглино» перешла в цифровой формат взаимодействия с резидентами. «Принимая во внимание значимость партнёрства и информационного сопровождения резидентов в режиме онлайн, проведения вебинаров и видеоконференций, «Моглино» развивает услуги в области цифрового маркетинга и отраслевых исследований», – рассказала Наталья Юшко.

Руководитель особой экономической зоны пояснила, что экспертные советы с новыми инвесторами теперь проходят в режиме ВКС. «Пандемия внесла ряд корректировок, под которые пришлось адаптироваться», – добавила она.

«В целом проекты реализуются по планам, намеченным до периода пандемии, все инвесторы реализуют свои проекты с позитивной динамикой», – резюмировала Наталья Юшко.

Как переживает пандемию псковская особая экономическая зона, читайте в интервью Натальи Юшко здесь.

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