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Общество

Часть показателей по нацпроектам в Псковской области скорректируют

Фото ПАИ

Будет скорректирована часть показателей по нацпроектам в Псковской области. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по нацпроектам 6 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо провести кропотливую, сложную работу, чтобы часть показателей была скорректирована, - отметил глава региона. – Часть показателей не достигнута по объективным причинам из-за коронавируса, часть – из-за некорректно сформулированных задач».

Михаил Ведерников отметил, что шанс завершить исполнение есть у нацпроектов «Экология» и «Городская среда».

Губернатор отметил, что сложности испытывали нацпроекты «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также «Образование» и «Городская среда».

«Никакие передвижки сроков и средств без последствий не обходятся, - подчеркнул Ведерников. – Если мы переносим средства с этого года, то в следующем году рассчитывать на дополнительную поддержку не сможем».

Губернатор призвал всё делать быстро, честно и профессионально и не нарушать сроки, поскольку это «подводит федеральных коллег и партнёров».

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