Территорию у гуманитарного лицея №15 в Пскове оценили общественники

13:00, 06 августа 2020, ПАИ

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» активисты партии провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Объектом проверки стал гуманитарный лицей №15, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники рейда отметили наличие на территории лицея обновленного бордюрного камня, пешеходного перехода, забора, знаков, ограничивающих скоростное движение для водителей.

Общее состояние школьной и пришкольной территории не осталось без внимания. На всем участке возле школы высажено большое количество зеленых насаждений, отсутствуют аварийные деревья, установлено освещение, отремонтированы тротуары.

«Руководству лицея удается поддерживать состояние прилегающей территории таким образом, что создается впечатление, будто работы по благоустройству были завершены совсем недавно», - отметил исполнительный секретарь городского отделения «Единой России» Дмитрий Яковлев.

По результатам мониторинга общественники сделали вывод, что прилегающая к школе территория готова к учебному году и родители могут быть спокойными за безопасность своих детей.