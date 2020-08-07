Экономим время и деньги: Как подобрать квартиру и получить ипотеку в интернете

10:31, 07 августа 2020, ПАИ

Прошедшие месяцы этого года дали большой импульс для развития дистанционных технологий, новых сервисов и функций. Не стала исключением и сфера купли-продажи недвижимости. С совершенствованием электронных сервисов для продажи и покупки жилья время сделок с недвижимостью сократилось с двух недель до нескольких дней. Теперь в интернете можно подобрать квартиру, связаться с риелтором, менеджером банка и получить одобрение на ипотеку. В современном мире люди делают ставку на быстрые, удобные, безопасные и все чаще – дистанционные – сделки.

Так, ДомКлик от Сбербанка в июле запустил дополнительный сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России. И, таким образом, уже сейчас этот ресурс по праву можно назвать порталом по подбору и продаже недвижимости полного цикла: на сайте агентства недвижимости и проверенные застройщики выкладывают все свои объекты. Клиент может присмотреть будущее жилье и в чате обсудить нюансы покупки с брокером и менеджером банка, если потребуется ипотека.

Также покупатель сразу может обозначить требования, касающиеся инфраструктуры, например, указать на наличие парковки, детской или спортивной площадки во дворе, школы, детского сада, фитнес-клуба, торгового центра поблизости.

Далее, когда вы подобрали жилье и получили одобрение на ипотеку (при необходимости), начинается создание сделки на портале. Все участники процесса – продавец, покупатель, менеджер – подключаются в единый онлайн-кабинет, где оформляют документы и согласовывают все нюансы. Там же формируется договор купли-продажи, который в электронном виде направят на регистрацию в Росреестр. После этого придется единственный раз посетить банк, чтобы подписать документы по сделке.

Напомним, что в конце апреля Правительством РФ была запущена программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках, что оживило спрос на ипотеку и стало дополнительным стимулом и для застройщиков. Программа государственной поддержки новостроек пользуется большой популярностью у псковичей. С начала действия программы в Псковской области в Сбербанке принято более 600 заявок на суммы свыше 1 млрд рублей.

В Пскове новостройки активно возводятся во всех частях города. Жители наблюдают, как город расширяется и застраивается, и присматривают квартиры в современных и комфортных жилых комплексах и кварталах. В числе партнеров Сбербанка - практически все застройщики региона. На портале ДомКлик псковичи могут увидеть предложения в том числе от таких холдингов, как группа компаний «ЛУГ», АО «ПсковЖилСтрой», СК «Скандинавия», ГК «Строим в Пскове», «ТЭЦ на Великой» и ГК «Реставрационная мастерская». Жителям Псковской области предлагается на выбор жилье в общей сложности в 20 жилищных комплексах и домах.

Высокое качество строительства новых многоэтажных домов в Пскове и профессионализм местных застройщиков отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

В преддверии Дня строителя, который в этом году празднуется в России 9 августа, Анна Тарасенко поздравила строителей и ветеранов отрасли Псковской области с предстоящим профессиональным праздником:

«Уважаемые строители Псковской области! От имени Псковского отделения ПАО Сбербанк поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя. Эта важная профессия во все времена пользовалась особым почетом и уважением. Строители вносят огромный вклад в развитие экономики региона и создают комфортные условия для жизни людей.

Вашими усилиями преображается Псковская область и улучшается жизнь ее жителей.

День строителя – это отличный повод поблагодарить наших партнеров за совместные проекты и крепкое многолетнее сотрудничество. Желаем вам преодолеть все трудности и с блеском воплотить самые смелые творческие проекты и грандиозные планы!»