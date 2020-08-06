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Общество

Украинца незаконно прописал у себя пенсионер из Порховского района

Пенсионер из Порховского района незаконно прописал у себя украинца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Ново-Петровское Порховского района неработающий 64-летний мужчина осуществил фиктивную регистрацию гражданина Республики Украина. Пенсионер дал признательные показания.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные незаконные действия.

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