Украинца незаконно прописал у себя пенсионер из Порховского района
Пенсионер из Порховского района незаконно прописал у себя украинца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В деревне Ново-Петровское Порховского района неработающий 64-летний мужчина осуществил фиктивную регистрацию гражданина Республики Украина. Пенсионер дал признательные показания.
Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные незаконные действия.