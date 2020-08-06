На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей

13:48, 06 августа 2020, ПАИ

На строительство инфраструктуры «Моглино-2» направят 900 млн рублей из федерального бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщила и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

По ее словам, сейчас идет активная работа по проектированию объектов инфраструктуры площадки «Моглино-2». Реализация запланированных проектов ведется по утвержденному графику. Администрация региона совместно и ОЭЗ «Моглино» в ручном режиме взаимодействуют с подрядчиками по строительству каждого объекта.

«Мы оперативно разрабатываем планы по решению всех возникающих проблемных вопросов», - подчеркнула Юшко.

Кроме того, она рассказала, что совместно с Минпромторгом прорабатываются возможные варианты предоставления финансирования, чтобы успеть завершить работы по строительству объектов в срок. «Так как наша основная задача – обеспечение запуска 1-й очереди завода «Титан-Полимер» уже в конце 2020 года, - добавила Юшко.

Часть средств направят на реконструкцию канализационного коллектора в Тямше.