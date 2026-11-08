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Общество

Сколько соли едят россияне и почему это опасно, объяснила диетолог

Полностью отказываться от соли нельзя, так как она жизненно необходима организму, однако большинство россиян потребляют её более чем вдвое больше нормы. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина в эфире «Радио 1».

Фото: ПАИ

По словам эксперта, натрий, содержащийся в соли, играет ключевую роль в обменных процессах: регулирует водный баланс, обеспечивает сокращение мышц, участвует в выработке гормонов и помогает образовывать соляную кислоту в желудке.

Однако главная проблема в чрезмерном потреблении. Инна Пичугина отметила, что россияне в среднем съедают около 12 граммов соли в день, а жители европейских стран – 10 граммов. Рекомендуемая норма – пять граммов соли в день. Избыток соли приводит к задержке жидкости, увеличивает нагрузку на сосуды и может стать причиной заболеваний почек и печени.

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