0
10:43
В Пыталовском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал 70-летний водитель
12:15
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
20:25
Мощный взрыв прогремел в Бейруте
18:41
Три автомобиля столкнулись в Порхове
17:42
Ситуация с разливом мазута в Серёдке находится на особом контроле Росприроднадзора
15:57
62-летнюю женщину разыскивают в Пскове
11:11
Пьяная компания попала в ДТП под Великими Луками
Еще новости
Происшествия

Житель Псковского района избил сожительницу бутылкой водки

Бутылкой водки ударил по голове житель Псковского района свою сожительницу, сообщили в прокуратуре района.

21 января 2020 года в ночное время в деревне Неёлово Псковского района мужчина проснулся в квартире после употребления спиртного со своей сожительницей. Подозреваемый устроил скандал, поскольку посчитал, что потерпевшая уходила из дома, пока он спал.

В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей два удара ногой по животу, затем взял бутылку водки и нанёс ею удар по голове потерпевшей.

Женщина получила рану левого виска – ей был причинён легкий вред здоровью. Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Пыталовском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал 70-летний водитель
06 августа 2020
В Пыталовском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал 70-летний водитель
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
05 августа 2020
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
Мощный взрыв прогремел в Бейруте
04 августа 2020
Мощный взрыв прогремел в Бейруте
Три автомобиля столкнулись в Порхове
04 августа 2020
Три автомобиля столкнулись в Порхове
Ситуация с разливом мазута в Серёдке находится на особом контроле Росприроднадзора
04 августа 2020
Ситуация с разливом мазута в Серёдке находится на особом контроле Росприроднадзора
62-летнюю женщину разыскивают в Пскове
04 августа 2020
62-летнюю женщину разыскивают в Пскове
Пьяная компания попала в ДТП под Великими Луками
04 августа 2020
Пьяная компания попала в ДТП под Великими Луками
В Псковской области от коронавируса скончались 55 человек
04 августа 2020
В Псковской области от коронавируса скончались 55 человек

Идет загрузка...