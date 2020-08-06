Житель Псковского района избил сожительницу бутылкой водки

13:38, 06 августа 2020, ПАИ

Бутылкой водки ударил по голове житель Псковского района свою сожительницу, сообщили в прокуратуре района.

21 января 2020 года в ночное время в деревне Неёлово Псковского района мужчина проснулся в квартире после употребления спиртного со своей сожительницей. Подозреваемый устроил скандал, поскольку посчитал, что потерпевшая уходила из дома, пока он спал.

В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей два удара ногой по животу, затем взял бутылку водки и нанёс ею удар по голове потерпевшей.

Женщина получила рану левого виска – ей был причинён легкий вред здоровью. Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.