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Житель Псковского района украл деньги у пожилой соседки

У пожилой соседки украл деньги житель Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что 8 июля текущего года днём 50-летний обвиняемый пришёл в гости к пенсионерке в деревне Писковичи. Они вместе смотрели телевизор, когда пожилая женщина попросила принести попить воды.

Зайдя на кухню, мужчина увидел на холодильнике кошелёк, откуда похитил 4 тысячи рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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