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Общество

В Мальской долине появилось три маршрута на «тропе здоровья»

Изборск с высоты птичьего полета. Фото Дарьи Хватковой.

В Мальской Долине в Печорском районе появилось три туристических маршрута на «тропе здоровья». Об этом заявила директор турфирмы «Атмосфера путешествий», продюсер ролика «Лукоморье» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-live 6 августа.

Как рассказала Александра Лебедева, компания берет старыые идеи  и адаптирует на современный лад. Так было с Изборской и Мальской долиной. 

«Мы начали с трека по изборской Мальской Долине, его придумал Леонид Панов, это «тропа здоровья», которую мы расширили и продлили, получилось три маршрута», - рассказала гостья эфира.

Информацию об этом маршруте Александра разместила в личном аккаунте  в Instagram, там 50 человек сразу  записалить на маршрут,  в рабочем аккаунте — еще 200 человек. По ее словам, 90 % участников экскурсии были псковичами, многие из которых там никогда не были.  «Походу по тропе сопутствует рассказ об истории начала Русского государства, истории Изборска. Потом я отдаю маршрут людям, чтобы они гуляли  сами. Изборск - памятник природы, там надо меньше ходить, поэтому надо расходиться по разным маршрутам», - пояснила Александра Лебедева.

Александра Лебедева также отметила, что черпает идеи из туристических клубов и адаптирует под современность.  

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