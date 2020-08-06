В Мальской долине появилось три маршрута на «тропе здоровья»

15:15, 06 августа 2020, ПАИ

В Мальской Долине в Печорском районе появилось три туристических маршрута на «тропе здоровья». Об этом заявила директор турфирмы «Атмосфера путешествий», продюсер ролика «Лукоморье» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-live 6 августа.

Как рассказала Александра Лебедева, компания берет старыые идеи и адаптирует на современный лад. Так было с Изборской и Мальской долиной.

«Мы начали с трека по изборской Мальской Долине, его придумал Леонид Панов, это «тропа здоровья», которую мы расширили и продлили, получилось три маршрута», - рассказала гостья эфира.

Информацию об этом маршруте Александра разместила в личном аккаунте в Instagram, там 50 человек сразу записалить на маршрут, в рабочем аккаунте — еще 200 человек. По ее словам, 90 % участников экскурсии были псковичами, многие из которых там никогда не были. «Походу по тропе сопутствует рассказ об истории начала Русского государства, истории Изборска. Потом я отдаю маршрут людям, чтобы они гуляли сами. Изборск - памятник природы, там надо меньше ходить, поэтому надо расходиться по разным маршрутам», - пояснила Александра Лебедева.

Александра Лебедева также отметила, что черпает идеи из туристических клубов и адаптирует под современность.