20 новых маршрутов для туристов появятся в Псковской области

15:15, 06 августа 2020, ПАИ

В Псковской области появятся 20 новых туристических маршрутов. Об этом рассказала руководитель туркомпании «Атмосфера отдыха» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-livе 6 августа.

«За осень планируем сделать 20 бесплатных и платных маршрутов, чтобы люди могли путешествовать сами», - рассказала Александра Лебедева.

Спикер отметила, если маршрут нельзя дополнить рассказами, то его размещают бесплатно для того, чтобы жители могли самостоятельно отправиться в путешествия.

«У нас есть интересный маршрут по ДОТам на границе Печорского и Палкинского районов - «Линия Сталина», - добавила Лебедева. – Маршрут хочется продвигать, поскольку военная история очень важна в нашем регионе».