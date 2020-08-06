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Общество

20 новых маршрутов для туристов появятся в Псковской области

В Псковской области появятся 20 новых туристических маршрутов. Об этом рассказала руководитель туркомпании «Атмосфера отдыха» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-livе 6 августа.

«За осень планируем сделать 20 бесплатных и платных маршрутов, чтобы люди могли путешествовать сами», - рассказала Александра Лебедева.

Спикер отметила, если маршрут нельзя дополнить рассказами, то его размещают бесплатно для того, чтобы жители могли самостоятельно отправиться в путешествия.

«У нас есть интересный маршрут по ДОТам на границе Печорского и Палкинского районов - «Линия Сталина», - добавила Лебедева. – Маршрут хочется продвигать, поскольку военная история очень важна в нашем регионе».

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