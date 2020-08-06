В Псковской области можно сделать очень много туристических маршрутов - Александра Лебедева

15:22, 06 августа 2020, ПАИ

В Псковской области можно сделать еще очень много туристических маршрутов, уверена директор турфирмы «Атмосфера путешествий», продюсер ролика «Лукоморье» Александра Лебедева. Об этом она заявила в эфире проекта ПАИ-live 6 августа.

По словам Лебедевой, существует инвестпроект по организации кемпинга на озере Лисецкое. Кроме того, она заявила, что кемпинг «удобно сделан» в Мальской долине: «У них домики, кемпинг, очень удобно. Палатку в лесу можно поставить, но люди не готовы путешествовать и убирать за собой – грязь, мусор оставляют».

«Мы работали два года с Полистовским заповедником, посещали его в рамках большого семидневного тура в Псковской области. Мы делали просто экомаршрут по настилам. В рамках проекта спортивного трека сделали маршрут с болотоступами, чтобы надевали их и шли по болоту, падали, уставали», - добавила гостья эфира.

Она также подчеркнула, что сейчас идет работа по экоспортивным мероприятиям в Полистовском заповеднике.

«Полистовский заповедник — классное место, там работают хорошие экогиды, к туристам хорошее отношение, попутно идет изучение болотной системы», - заключила Лебедева.