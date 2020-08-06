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Общество

Около 600 тонн креветок ввезли в Псковскую область с начала года

С начала 2020 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провело ветеринарный контроль при ввозе 589 тонн варено-мороженых креветок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Импортные морепродукты, произведённые в Гренландии, следовали автомобильным транспортом в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы управления установили, что ветеринарные сертификаты гарантируют выполнение Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

Товар направлен в адрес получателя.

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