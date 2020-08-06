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Общество

ВТБ планирует открыть 100 новых офисов

ВТБ приступил к масштабной модернизации региональной сети в рамках реализации своей стратегии. Она должна стать еще более удобной и доступной для населения, а также максимально эффективной в новых реалиях – с точки зрения перехода большей части продуктов «в цифру». Всего на горизонте двух лет планируется открыть порядка 100 новых офисов и перевести 100 % продуктов для физлиц в онлайн-каналы.

Сегодня ВТБ уже начинает открывать новые технологичные отделения. Они оснащены передовыми технологиями обслуживания клиентов и являются меньшими по площади, чем ранее. Эффективность работы новых точек продаж повышается на 40 % при сокращении площади на 20-30 % и одновременном снижении времени ожидания посетителей на треть. Первое отделение нового формата открыто в августе в Москве. С 2021 г. ВТБ планирует запускать каждое новое отделение именно в таком формате.

«Банковский сервис стремительно меняется: большая часть стандартных операций мигрирует в дистанционные каналы, а офис становится центром финансовых знаний и частью большого контура обслуживания наряду с банкоматами, контакт-центром, мессенджерами, мобильным приложением. Пандемия 2020 г. ускорила вывод на рынок отделения нового формата, в котором клиент сможет совершать большинство операций самостоятельно и в более удобном для него формате. Пилотное отделение мы открываем в Москве, до конца года они появятся еще в 5 регионах. Наша стратегическая задача – переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 г.», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Параллельно банк анализирует ситуацию с действующими отделениями и закрывает малоэффективные точки продаж. Важным фактором является присоединение других банковских сетей. Ранее ВТБ провел объединение с ВТБ24, впереди – интеграция трех региональных банков. В каждом случае офис присоединяемого банка сравнивается с действующим отделением ВТБ – в случае если они дублируются, то происходит оценка клиентопотока, эффективности, удобства обслуживания клиентов. Отдельные офисы будут закрыты, конкретный перечень будет определен по мере проведения интеграции.

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