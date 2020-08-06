Наталья Юшко рассказала о том, как в «Моглино» будут привлекаться новые резиденты

16:44, 06 августа 2020, ПАИ

О том, как в «Моглино» будут привлекаться новые резиденты, рассказала и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко 6 августа в интервью ПАИ.

Она рассказала, что для привлечения инвесторов в ОЭЗ ППТ «Моглино» управляющей компанией был размещен открытый конкурс на оказание маркетинговых услуг на 70 млн рублей.

«Оказание маркетинговых услуг можно разделить на два блока. Первый – привлечение инвесторов в ОЭЗ в соответствии с разработанным планом мероприятий, организация презентаций, роуд-шоу, проведение переговоров с потенциальными инвесторами. Целевая аудитория – иностранный инвестор – промышленник», - рассказала Наталья Юшко, добавив, что по итогам проведённых мероприятий должно быть представлено не менее 10 инвестиционных проектов на одобрение Наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино».

Стоимость услуг составляет порядка 10 млн рублей.

Ко второму блоку относится сопровождение инвестора при реализации проекта на территории ОЭЗ. При достижении инвестором определенных результатов в установленные сроки исполнитель получает вознаграждение – «гонорар за успех»: получение статуса резидента, выполнение проектных работ и получение разрешения на строительство, ввод объекта капительного строительства в эксплуатацию и пуск производства.

Вознаграждение в отношении одного инвестиционного проекта - 6 млн рублей, что составляет 5 % от минимального объема инвестиций, установленных законом для возможности осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ (120 млн рублей). Таким образом, максимальная сумма вознаграждения установлена из расчета 10 инвестиционных проектов и составляет 60 млн рублей.

Возможность получения «гонорара за успех» является хорошей мотивацией для исполнителя осуществлять сопровождение инвестиционных проектов привлеченных им инвесторов и влечет за собой в результате заинтересованность исполнителя.

На конкурс заявились четыре участника (три заявки): ООО «Айтиэф Групп» (Опочка), ООО «СПАСИБО!» (Москва), компания Vessel Global Ltd. (Чехия) и частное предприятие Impact Zones (Нидерланды).

При этом конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, приняла решение отказать в допуске всем участникам закупки. Обоснованием такого решения стало неполное предоставление необходимой документации.