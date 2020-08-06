В середине августа начнётся строительство приюта для животных в Пскове

15:49, 06 августа 2020, ПАИ

Зоозащитная организация «Шанс» планирует начать работы по строительству современного приюта для животных в Пскове в середине августа. Объект будет располагаться на участке по адресу: улица Новаторов, 8 В, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В настоящее время договор с Фондом президентских грантов заключен, получена первая часть средств. Ведутся переговоры со строительной компанией, которая согласилась участвовать в этом социально значимом проекте. В работе над реализацией проекта будут задействованы профессионалы в сфере строительства, коллектив АНЗО «Шанс» и волонтеры.

АНЗО «Шанс» выиграла конкурс на получение президентского гранта на сумму более 4 млн рублей. В рамках проекта предполагается создание вольеров на 140 собак. Реализация проекта рассчитана на срок до конца 2021 года.

Кроме строительных работ планируются познавательные, обучающие мероприятия для волонтеров и лиц, заинтересованных в решении вопроса бездомности животных в Пскове и Псковском районе. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте Фонда.

АНЗО «Шанс» — это автономная некоммерческая зоозащитная организация, социально ориентированная, созданная в 2014 году для осуществления комплексного, гуманного подхода к решению проблемы безнадзорных животных в Пскове.